  • 26 Ноября, 01:37
  • BAIGENEWS

Землетрясение произошло на юге Казахстана

Сильнее всего по республике подземные толчки были ощутимы в Чундже.

Сегодня, 00:12
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:12
Сегодня, 00:12
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Землетрясение ощутили жители юга Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Толчки зарегистрированы сетью сейсмических станций ННЦСНИ 25 ноября в 23:42 по времени Астаны. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 257 км на северо-восток от Алматы.

Расчётная интенсивность составила: Чунджа – 4 балла, города Текели и Жаркент – 3 балла, города Алматы, Саркант и Талдыкорган, сёла Кыргызсай, Карабулак, Жансугыров, Кокпек – 2 балла. 

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