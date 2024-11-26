Землетрясение произошло на юге Казахстана

Землетрясение ощутили жители юга Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Толчки зарегистрированы сетью сейсмических станций ННЦСНИ 25 ноября в 23:42 по времени Астаны. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 257 км на северо-восток от Алматы.

Расчётная интенсивность составила: Чунджа – 4 балла, города Текели и Жаркент – 3 балла, города Алматы, Саркант и Талдыкорган, сёла Кыргызсай, Карабулак, Жансугыров, Кокпек – 2 балла.