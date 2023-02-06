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Иллюстративное фото Сегодня, 19:44
121
Сегодня, 19:44
121
Фото: Иллюстративное фото

Землетрясение ощутили жители Шымкента

Землетрясение произошло на территории Казахстана. Толчки ощутили жители Шымкента и посёлка Темирлан, передаёт BaigeNews.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 февраля в 19:02 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана", - сообщили сейсмологи.

Энергетический класс землетрясения 11.7.
Магнитуда MPV 5.4.
Координаты эпицентра 42.72° с.ш. 69.24° в.д.
Глубина 5 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шымкент - 2-3 балла, п. Темирлан - 3 балла.

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#Шымкент #землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:44
121
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