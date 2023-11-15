Землетрясение ощутили жители области Жетысу
Сегодня, 22:13
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Сегодня, 22:13Сегодня, 22:13
164Фото: pxhere.com
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение. Толчки ощутили в Текели, передаёт BaigeNews.kz.
"15 ноября в 20:17 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 327 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая", - сообщили сейсмологи.
Энергетический класс землетрясения 11.9.
Магнитуда MPV 5.2.
Координаты эпицентра 44.69° с.ш. 80.42° в.д.
Глубина 5 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Текели 2 балла.
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