Землетрясение ощутили жители области Жетысу

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение. Толчки ощутили в Текели, передаёт BaigeNews.kz.

"15 ноября в 20:17 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 327 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая", - сообщили сейсмологи.

Энергетический класс землетрясения 11.9.

Магнитуда MPV 5.2.

Координаты эпицентра 44.69° с.ш. 80.42° в.д.

Глубина 5 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Текели 2 балла.



