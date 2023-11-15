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Землетрясение ощутили жители области Жетысу

Сегодня, 22:13
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:13
Сегодня, 22:13
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Фото: pxhere.com

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение. Толчки ощутили в Текели, передаёт BaigeNews.kz.

"15 ноября в 20:17 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 327 километрах на северо-восток от Алматы на территории Китая", - сообщили сейсмологи.

Энергетический класс землетрясения 11.9.

Магнитуда MPV 5.2.

Координаты эпицентра 44.69° с.ш. 80.42° в.д.

Глубина 5 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Текели 2 балла.

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