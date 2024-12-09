В ноябре стоимость аренды благоустроенного жилья в Алматы снизилась на один процент после шести месяцев роста подряд, следует из данных Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz. Аналитики DataHub_FCBK отмечают, что это может быть связано с сейсмической активностью.

"В феврале-апреле стоимость аренды падала на фоне землетрясений начала года, и вот теперь тот же тренд наблюдается на фоне относительно заметного ноябрьского эпизода в начале месяца", - сказано в обзоре.

Падение цен может быть следствием и других факторов, отметили аналитики. Среди таких условий сравнительно высокая активность на рынке сделок купли-продажи в последние месяцы – вместе с оживлением ипотеки и пенсионных изъятий.

Покупка жилья на первичном рынке в Алматы подорожала на 0,4 процента, на вторичном – на 0,3 процента. Новое жильё растёт в цене уже третий месяц подряд.