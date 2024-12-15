Землетрясение на территории Таджикистана зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Эпицентр располагается в 712 км от Алматы.
Сегодня, 13:18
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Сегодня, 13:18Сегодня, 13:18
83Фото: Global Look Press/ Xinhua
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение с эпицентром в 712 км на юго-запад от Алматы, на территории Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz.
"Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 15 декабря 1:42 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10.4. Магнитуда MPV 5,1", — говорится в сообщении сейсмостанции.
Уточняется, что жители Казахстана землетрясения не ощутили.