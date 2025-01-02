Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение с очагом в 353 километрах от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Казахстанского Национального Центра данных, подземные толчки регистрировались на территории Китая.

"Координаты эпицентра: 43.91 градуса северной широты, 81.08 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.8. Энергетический класс K=10.9. Глубина h=12 км", — говорится в сообщении ТОО "ННЦСНИ" Министерства по ЧС.

Отмечается, что сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.