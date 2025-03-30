Сеть сейсмических станций Национального научного центра сейсмонаблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РК зафиксировала землетрясение на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки были зарегистрированы 30 марта в 17:24 по времени Астаны. По данным сейсмостанции, эпицентр находился по координатам 41.303° северной широты и 83.490° восточной долготы, примерно в 584 километрах юго-восточнее Алматы. Казахстанцы это землетрясение не ощутили.

Напомним, 28 марта ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Акимат сообщал о наличии трещин в школе и больнице. Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т.Рыскулова районы, где произошло землетрясение и провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты. Днём 28 марта жители почувствовали повторные толчки. Чтобы оценить ущерб, нанесённый стихией и оперативно принять меры для безопасности людей, в регион прибыла правительственная рабочая группа.