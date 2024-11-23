Землетрясение на территории Китая зафиксировали в Казахстане
Очаг располагался в 265 километрах от Алматы.
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
111Фото: shutterstock.com
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4.9 на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.
По данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ", землетрясение зафиксировали 23 ноября в 10:45 мин по времени Астаны.
"Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 265 км на юг от Алматы", — говорится в оперативном сообщении.
Отмечается, что жители Казахстана при этом каких-либо подземных толчков не ощутили.
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