Землетрясение на территории Китая зафиксировали в Казахстане

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4.9 на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.

По данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ", землетрясение зафиксировали 23 ноября в 10:45 мин по времени Астаны.

"Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 265 км на юг от Алматы", — говорится в оперативном сообщении.

Отмечается, что жители Казахстана при этом каких-либо подземных толчков не ощутили.