  • 23 Ноября, 17:07
  • BAIGENEWS

Землетрясение на территории Китая зафиксировали в Казахстане

Очаг располагался в 265 километрах от Алматы.

Сегодня, 16:34
АВТОР
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shutterstock.com Сегодня, 16:34
Сегодня, 16:34
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Фото: shutterstock.com

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4.9 на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz.

По данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ", землетрясение зафиксировали 23 ноября в 10:45 мин по времени Астаны. 

"Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 265 км на юг от Алматы", — говорится в оперативном сообщении.

Отмечается, что жители Казахстана при этом каких-либо подземных толчков не ощутили.

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