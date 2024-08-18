Землетрясение магнитудой 7 произошло на Камчатке

В Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Как сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале, эпицентр находился в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном. Вскоре после этого произошло повторное землетрясение магнитудой 4,7 в 116 км от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщили в краевом МЧС, "ощущаемое сейсмособытие" произошло в 7:10 по местному времени (0:10 по Астане). Подземные толчки силой до 7 баллов ощущались в Петропавловск-Камчатском городском округе и еще нескольких районах. Информации о жертвах или разрушениях нет. Спасатели МЧС и пожарные обследуют здания в столице российского региона.

На фоне землетрясения на Камчатке также извергается вулкан Шивелуч. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкан выбросил столб пепла на высоту до 8 километров над уровнем моря. Местное МЧС, в свою очередь, сообщило о небольшом пеплопаде в поселке Усть-Камчатск.