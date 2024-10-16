Сильное землетрясение произошло на востоке Турции

На востоке Турции произошло сильное землетрясение, передаёт BaigeNews.kz. Его магнитуда составила 6,1. Об этом говорится в сообщении Европейско- средиземноморского сейсмологического центра.

По данным специалистов, эпицентр стихии находился в 47 км к востоку от города Малатья. В этом населенном пункте проживают порядка 441 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине девяти километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.