Сильное землетрясение произошло на востоке Турции
Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
158Фото: kuban24.tv
На востоке Турции произошло сильное землетрясение, передаёт BaigeNews.kz. Его магнитуда составила 6,1. Об этом говорится в сообщении Европейско- средиземноморского сейсмологического центра.
По данным специалистов, эпицентр стихии находился в 47 км к востоку от города Малатья. В этом населенном пункте проживают порядка 441 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине девяти километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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