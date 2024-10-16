25 қазан Республика күні
  • 16 Октября, 15:36
  • BAIGENEWS

Сильное землетрясение произошло на востоке Турции

Сегодня, 13:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kuban24.tv Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
158
Фото: kuban24.tv

На востоке Турции произошло сильное землетрясение, передаёт BaigeNews.kz. Его магнитуда составила 6,1. Об этом говорится в сообщении Европейско- средиземноморского сейсмологического центра.

По данным специалистов, эпицентр стихии находился в 47 км к востоку от города Малатья. В этом населенном пункте проживают порядка 441 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине девяти километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Самое читаемое

Наверх