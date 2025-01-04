Мощное землетрясение произошло в Эфиопии
Сейсмическая активность была зафиксирована в 57 км от города Абомса.
Сегодня, 08:54
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Сегодня, 08:54Сегодня, 08:54
157Фото: vm.ru
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Эфиопии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.
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