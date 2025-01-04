Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Эфиопии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.