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  • BAIGENEWS

Мощное землетрясение произошло в Эфиопии

Сейсмическая активность была зафиксирована в 57 км от города Абомса.

Сегодня, 08:54
АВТОР
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vm.ru Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54
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Фото: vm.ru

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Эфиопии. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.

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