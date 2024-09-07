Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции
Сегодня, 12:53
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Сегодня, 12:53Сегодня, 12:53
40Фото: RG.ru
Сейсмологи зафиксировали в центральной части Турции землетрясение магнитудой 5,7, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков зарегистрировали в 20 км к северо-востоку от города Козан, где проживают около 88,1 тысячи человек. При этом очаг располагался на глубине 12 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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