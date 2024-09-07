  • 7 Сентября, 13:13
  • BAIGENEWS

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Сегодня, 12:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
RG.ru Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53
40
Фото: RG.ru

Сейсмологи зафиксировали в центральной части Турции землетрясение магнитудой 5,7, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков зарегистрировали в 20 км к северо-востоку от города Козан, где проживают около 88,1 тысячи человек. При этом очаг располагался на глубине 12 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 

Самое читаемое

Наверх