Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Сейсмологи зафиксировали в центральной части Турции землетрясение магнитудой 5,7, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков зарегистрировали в 20 км к северо-востоку от города Козан, где проживают около 88,1 тысячи человек. При этом очаг располагался на глубине 12 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.