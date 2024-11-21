Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Самоа

Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS), передаёт BaigeNews.kz.

Очаг землетрясения залегал на глубине 200 км, в 350 км от столицы Самоа, города Алиа. Угроза цунами в регионе не объявлялась, информация о пострадавших или разрушениях не поступала.