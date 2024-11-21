  • 21 Ноября, 11:39
  • BAIGENEWS

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Самоа

В южной части Тихого океана у берегов Самоа было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

Сегодня, 10:08
АВТОР
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Global Look Press/Ivan Damanik Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik

Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS), передаёт BaigeNews.kz.

Очаг землетрясения залегал на глубине 200 км, в 350 км от столицы Самоа, города Алиа. Угроза цунами в регионе не объявлялась, информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

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