Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Самоа
В южной части Тихого океана у берегов Самоа было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
150Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS), передаёт BaigeNews.kz.
Очаг землетрясения залегал на глубине 200 км, в 350 км от столицы Самоа, города Алиа. Угроза цунами в регионе не объявлялась, информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
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