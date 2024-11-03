Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Аргентине
Сегодня, 10:28
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Сегодня, 10:28Сегодня, 10:28
76Фото: pixels
В Аргентинской провинции Мендоса зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 159 км к юго-западу от города Сан-Рафаэль, где проживают около 109 тысяч человек. При этом очаг располагался на глубине 176 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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