Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Аргентине

В Аргентинской провинции Мендоса зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 159 км к юго-западу от города Сан-Рафаэль, где проживают около 109 тысяч человек. При этом очаг располагался на глубине 176 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.