  • 10 Мая, 13:46
  • BAIGENEWS

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали казахстанские сейсмологи в Афганистане

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Сегодня, 11:57
АВТОР
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msn.com Сегодня, 11:57
Сегодня, 11:57
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Фото: msn.com

По данным Казахстанского Национального центра данных, утром 10 мая на территории Афганистана было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки произошли в 10:07 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр сейсмического события находился по координатам 36,62° северной широты и 70,07° восточной долготы. Магнитуда составила 5,4, энергетический класс — 12,2.

"Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Сейсмическая активность за пределами Казахстана в настоящее время угрозы не представляет", — сообщает Казахстанский Национальный Центр данных.

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