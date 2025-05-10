Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали казахстанские сейсмологи в Афганистане
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Сегодня, 11:57
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Сегодня, 11:57Сегодня, 11:57
126Фото: msn.com
По данным Казахстанского Национального центра данных, утром 10 мая на территории Афганистана было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки произошли в 10:07 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Эпицентр сейсмического события находился по координатам 36,62° северной широты и 70,07° восточной долготы. Магнитуда составила 5,4, энергетический класс — 12,2.
"Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. Сейсмическая активность за пределами Казахстана в настоящее время угрозы не представляет", — сообщает Казахстанский Национальный Центр данных.
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