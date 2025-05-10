По данным Казахстанского Национального центра данных, утром 10 мая на территории Афганистана было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки произошли в 10:07 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр сейсмического события находился по координатам 36,62° северной широты и 70,07° восточной долготы. Магнитуда составила 5,4, энергетический класс — 12,2.