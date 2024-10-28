Сильное землетрясение зафиксировали у берегов Фиджи
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
63Фото: TripLook
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в ночь на 28 октября недалеко от восточного побережья главного острова архипелага Фиджи Вити-Леву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на австралийское государственное геологическое бюро.
Эпицентр подземных толчков находился в океане, в 350 километрах к востоку столицы Фиджи Сувы. В данном населенном пункте проживают порядка 94 тысяч человек.
Очаг землетрясения располагался на глубине около 600 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. После произошедшего угрозу цунами не объявили.
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