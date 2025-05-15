Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Конья, сообщили в спасательном ведомстве Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Населённый пункт расположен в 200 километрах к югу от Анкары, где в данный момент находится украинская делегация. Там тоже ощущались толчки.

Данных о последствиях землетрясения пока нет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.