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Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.

Сегодня, 09:09
АВТОР
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iStock Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09
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Фото: iStock

Землетрясение было зафиксировано в акватории Тихого океана недалеко от берегов Камчатки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Его магнитуда составила 4,7. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Согласно данным сейсмологов, подземные толчки начались 24 января в 3:04 по камчатскому времени, или 23 января в 21:04 по времени Астаны. Очаг залегал на глубине 35 километров. Землетрясение произошло в 88 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В ведомстве отметили, что жители разных районов ощутили толчок силой до трех баллов. 

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю
 
"Землетрясение произошло в точке с координатами 52.90° северной широты, 159.95° восточной долготы", - говорится в сообщении.

Граждане не обращались в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Сообщения об угрозе цунами не поступали. Также сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.

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