Землетрясение было зафиксировано в акватории Тихого океана недалеко от берегов Камчатки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Его магнитуда составила 4,7. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Согласно данным сейсмологов, подземные толчки начались 24 января в 3:04 по камчатскому времени, или 23 января в 21:04 по времени Астаны. Очаг залегал на глубине 35 километров. Землетрясение произошло в 88 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В ведомстве отметили, что жители разных районов ощутили толчок силой до трех баллов.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю "Землетрясение произошло в точке с координатами 52.90° северной широты, 159.95° восточной долготы", - говорится в сообщении.

Граждане не обращались в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Сообщения об угрозе цунами не поступали. Также сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.