Землетрясение произошло у берегов Камчатки
Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.
Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
76Фото: iStock
Землетрясение было зафиксировано в акватории Тихого океана недалеко от берегов Камчатки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Его магнитуда составила 4,7. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Согласно данным сейсмологов, подземные толчки начались 24 января в 3:04 по камчатскому времени, или 23 января в 21:04 по времени Астаны. Очаг залегал на глубине 35 километров. Землетрясение произошло в 88 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В ведомстве отметили, что жители разных районов ощутили толчок силой до трех баллов.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю
"Землетрясение произошло в точке с координатами 52.90° северной широты, 159.95° восточной долготы", - говорится в сообщении.
Граждане не обращались в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Сообщения об угрозе цунами не поступали. Также сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.