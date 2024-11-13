Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Афганистане

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 13 ноября 2024 года в 10:13 по времени Астаны ( 05:13 по Гринвичу) на территории Афганистана произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский Национальный Центр данных.

Координаты эпицентра: 36.78 градуса северной широты, 71.31 градуса восточной долготы.

"Магнитуда mb=4.6. Энергетический класс K=13.1. Глубина h=225 км", - говорится в сообщении сейсмологов.

Ранее сообщалось о землетрясении на Камчатке.