Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Афганистане
Сегодня, 12:05
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Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
78Фото: ren.tv
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 13 ноября 2024 года в 10:13 по времени Астаны ( 05:13 по Гринвичу) на территории Афганистана произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанский Национальный Центр данных.
Координаты эпицентра: 36.78 градуса северной широты, 71.31 градуса восточной долготы.
"Магнитуда mb=4.6. Энергетический класс K=13.1. Глубина h=225 км", - говорится в сообщении сейсмологов.
Ранее сообщалось о землетрясении на Камчатке.
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