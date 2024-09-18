  • 18 Сентября, 09:53
  • BAIGENEWS

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Турции

Сегодня, 08:22
АВТОР
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kuban24.tv Сегодня, 08:22
Сегодня, 08:22
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Фото: kuban24.tv

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции, передаёт BaigeNews со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 30 километрах к юго-востоку от города Малатья. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях после стихии не поступало.

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