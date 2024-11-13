Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на Камчатке

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Авачинском заливе возле восточного побережья Камчатки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Сейсмологическое событие зафиксировали в ночь на 13 ноября. Информация о подземных толчках появилась в 12:07 по местному времени, или в 5:07 по времени Астаны. Эпицентр землетрясения находился в 70 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Его очаг залегал на глубине 40 километров.

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Специалисты не объявили угрозу цунами. Сообщений о жертвах и разрушениях также не поступало.