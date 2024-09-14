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  • BAIGENEWS

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Кыргызстане

Сегодня, 00:41
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 00:41
Сегодня, 00:41
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Фото: pixabay.com

В пятницу 13 сентября в Кыргызстане произошло землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал CMN.KZ.

По данным Earthquake Alert, эпицентр землетрясения находился в 220 км от Алматы, на границе Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Магнитуда толчков составила 4,5.

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