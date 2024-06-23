Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в провинции Малатья на востоке Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

По данным пресс-службы Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции, землетрясение зафиксировали на глубине 10,96 км рядом с городом Доганшехир.

Через два часа в Малатье произошел еще один толчок магнитудой 3,3. Землетрясение зарегистрировали на глубине 7 километров рядом с городом Ешильюрт.

Глава региона Эрсин Языджи заявил, что в результате подземных толчков в провинции нет пострадавших и разрушений, передает телеканал TRT Haber.

В феврале 2023 года в Турции и Сирии произошло крупнейшее за 80 лет землетрясение, в результате которого погибло более 50 тыс. человек, более 100 тыс. граждан пострадало.

Ранее казахстанские сейсмологи рассказали, какова вероятность 7-балльного землетрясения в Алматы.