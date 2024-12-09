Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Казахстане
Это случилось в 742 км от Алматы.
Сегодня, 09:33
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Сегодня, 09:33Сегодня, 09:33
419Фото: Skywatch Media News
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 9 декабря в 08:31 по времени Астаны (03:24 по Гринвичу) зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативное сообщение Министерства по ЧС.
Магнитуда составила 3,9, энергетический класс - 9,7.
"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 742 км на юго-запад от г. Алматы (приграничный район с Узбекистаном)", - проинформировали в МЧС.
Сведения об ощутимости: расчётная интенсивность составила: Мактааральский район, с. Атакент 2 балла.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло у Алеутских островов.