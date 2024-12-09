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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Казахстане

Это случилось в 742 км от Алматы.

Сегодня, 09:33
АВТОР
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Skywatch Media News Сегодня, 09:33
Сегодня, 09:33
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Фото: Skywatch Media News

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 9 декабря в 08:31 по времени Астаны (03:24 по Гринвичу) зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативное сообщение Министерства по ЧС.

Магнитуда составила 3,9, энергетический класс - 9,7.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 742 км на юго-запад от г. Алматы (приграничный район с Узбекистаном)", - проинформировали в МЧС.

Сведения об ощутимости: расчётная интенсивность составила: Мактааральский район, с. Атакент 2 балла. 

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло у Алеутских островов.

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