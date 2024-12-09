Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 9 декабря в 08:31 по времени Астаны (03:24 по Гринвичу) зарегистрировала новое землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативное сообщение Министерства по ЧС.

Магнитуда составила 3,9, энергетический класс - 9,7.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 742 км на юго-запад от г. Алматы (приграничный район с Узбекистаном)", - проинформировали в МЧС.

Сведения об ощутимости: расчётная интенсивность составила: Мактааральский район, с. Атакент 2 балла.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло у Алеутских островов.