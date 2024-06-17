Землепользователи задолжали государству 1,5 млрд тенге в Алматинской области

Прокуратурой Алматинской области выявлены факты уклонения от уплаты в бюджет 1,5 млрд. тенге владельцами земельных участков за изменение целевого назначения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Законодательно предусмотрено, что при совершении таких действий, владелец участка обязан уплатить кадастровую стоимость земельного участка. Всего по области выявлены более 100 таких землевладельцев.

"По мерам реагирования прокуратуры области на сегодня уже возмещено 236 млн. тенге в бюджет, остальная сумма на стадии взыскания.

Кроме того, актом надзора прокуратуры области в 2024 году возвращены 155 участков площадью 12,5 тыс. га неиспользуемых земель стоимостью 2,5 млрд. тенге", - говорится в сообщении.