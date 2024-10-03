  • 3 Октября, 20:56
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Земельный участок забрали у предпринимателя в Алматы

Сегодня, 19:47
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baigenews.kz Сегодня, 19:47
Сегодня, 19:47
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Фото: baigenews.kz

Суд вынес решение по изъятию длительно неиспользуемого земельного участка в Медеуском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Департаментом по управлению земельными ресурсами проведена проверка участка площадью 0,56 гектара, расположенного в Бесагашском сельском округе. Территория предназначалась для строительства станции технического облуживания, автомойки, автозапровочной станции и гостиницы.

Установлено, что участок не используется по целевому назначению и пустует.

Ведомство инициировало исковое заявление об изъятии земли. Решением суда оно удовлетворено в полном объёме.

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