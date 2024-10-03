Земельный участок забрали у предпринимателя в Алматы

Суд вынес решение по изъятию длительно неиспользуемого земельного участка в Медеуском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Департаментом по управлению земельными ресурсами проведена проверка участка площадью 0,56 гектара, расположенного в Бесагашском сельском округе. Территория предназначалась для строительства станции технического облуживания, автомойки, автозапровочной станции и гостиницы.

Установлено, что участок не используется по целевому назначению и пустует.

Ведомство инициировало исковое заявление об изъятии земли. Решением суда оно удовлетворено в полном объёме.