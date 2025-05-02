Земельный скандал разгорелся в Актюбинской области
ТОО, не имея разрешительных документов, разрабатывало месторождение площадью около 10 гектаров.
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В Мугалжарском районе Актюбинской области зафиксированы серьёзные нарушения земельного законодательства: один из недропользователей проводил масштабные земляные работы без лицензии и необходимых прав на участок, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает департамент по управлению земельными ресурсами региона, ТОО, не имея разрешительных документов, разрабатывало месторождение площадью около 10 гектаров с глубиной выемок до пяти метров. В процессе были грубо нарушены нормы по охране почвенного покрова - плодородный слой земли не был снят и сохранён, а оказался перемешан со строительным песком, что привело к его полной утрате.
Эксперты отмечают, что восстановление таких участков требует значительных ресурсов и времени. Более того, к месту работ была незаконно проложена подъездная дорога через сельхозугодья, что стало дополнительным нарушением законодательства о целевом использовании земель. Все выявленные факты подтверждены фото- и видеодоказательствами и зафиксированы в официальном акте проверки.
По итогам расследования действия ТОО квалифицированы как порча земель. В результате компания оштрафована на сумму 700 МРП и получила предписание об устранении нарушений в течение трёх месяцев. Исполнение требований находится под контролем уполномоченного органа, который пообещал принять меры в случае повторного нарушения.
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