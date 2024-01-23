Члены земкомиссии незаконно завладели несколькими участками в Атырауской области

В Атырауской области государству возвращены три земельных участка площадью 61 га общей стоимостью 144 млн тенге, предоставленные без аукциона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

Проверкой в деятельности Отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Макатского района выявлены существенные нарушения при оказании государственной услуги, игнорировании обязательных конкурсных процедур и принятии решений, не входящих в компетенцию должностных лиц акимата района.

"Незаконными владельцами земельных участков, полученных без проведения аукциона, являются члены земельной комиссии. Несмотря на конфликт интересов, последний лично участвовал в заседании комиссии, что делает ситуацию еще более неприемлемой. Кроме того, один из заместителей акима района безвозмездно предоставил земельный участок предпринимателю без соответствующей оплаты в бюджет", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, по результатам рассмотрения акта прокурорского надзора двое заместителей акима района привлечены к дисциплинарной ответственности, руководитель Отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.137 КоАП.