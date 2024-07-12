Земельные участки изымут для строительства метро в Алматы
Сегодня, 10:32
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Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
73Фото: za-les.ru
Акимат города принял постановление, в соответствии с которым начинается принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных от станции "Калкаман" до рынка "Барлык" в Наурызбайском районе города Алматы для строительства объектов третьей очереди первой линии метрополитена и транспортно-пересадочного узла, передаёт BaigeNews.
Процесс отчуждения продлится до 31 декабря 2026 года. Собственникам участков выплатят компенсацию в установленном законодательством порядке.
Собственники имущества могут обратиться по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.
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