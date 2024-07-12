Земельные участки изымут для строительства метро в Алматы

Акимат города принял постановление, в соответствии с которым начинается принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных от станции "Калкаман" до рынка "Барлык" в Наурызбайском районе города Алматы для строительства объектов третьей очереди первой линии метрополитена и транспортно-пересадочного узла, передаёт BaigeNews.



Процесс отчуждения продлится до 31 декабря 2026 года. Собственникам участков выплатят компенсацию в установленном законодательством порядке.



Собственники имущества могут обратиться по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.