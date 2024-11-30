Земельные распри в Павлодаре: владельцы коттеджей против соседства с многоэтажкой

Новостройка вот-вот может вырасти посреди частного сектора Павлодара. Однако жители соседних домов уверены, что стройка ведётся незаконно. Когда тяжёлая техника заехала на участок, люди вызвали полицию и обратились с жалобой к акиму города. Что же так не нравится людям в новом "соседе", в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Трёхэтажный дом на 12 квартир может появиться на улице Достоевского. Вокруг – частный сектор, есть здесь и старые дома, и красивые двухэтажные коттеджи. Вот только у половины жителей нет доступа к центральной канализации, не проведён водопровод, а вместо центрального отопления – печки либо электрокотлы. И это в хорошем микрорайоне: в пяти минутах ходьбы находится оживлённая городская улица и сквер, рядом – Иртыш. Люди уже обращались за разрешением протянуть коммуникации, но им отказали. Нет условий. Жители недоумевают: как тогда будут подключать новостройку.

"Мы подавали заявление на подключение к отоплению и канализации, но всем пришёл отказ. Хотя мы живём почти в центре города. Копать туалеты тут тоже проблематично, грунтовые воды очень близко, и вода сразу начинает поступать. Как новый дом подключать собираются, нам непонятно", – говорит одна из местных жительниц Ольга Деречина.

На участке, о котором идёт речь, когда-то стоял дом на двух хозяев. Потом территория была заброшена, и вот недавно к жителям соседних домов обратился некий мужчина – якобы представитель застройщика. Он попросил их подписать согласие на строительство по соседству с ними многоэтажки. Жильцы ему отказали. Теперь же люди переживают, что стройку начнут под видом частного дома, а в итоге возведут многоквартирный.

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Тяжёлая техника уже начала копать землю под фундамент меньше чем в двух метрах от забора соседнего дома. Жильцы этой новости не обрадовались. Пожаловались в акимат, вызвали полицию. Строители работы сначала свернули, а следующим утром на участке снова стоял экскаватор.

"Законность этих работ вызывает большие сомнения. Целевое назначение данного участка – ИЖС, а нам показали проект трёхэтажного дома", – говорит Адлет Машрапов.

Ему в подключении к канализации и центральному отоплению тоже отказали. А теперь именно у его забора начались строительные работы.

"Для парковки здесь нет места. Непонятно, куда жильцы новых квартир будут ставить свои машины? Мы опасаемся, что для этого могут вырубить все наши деревья. Тем более, проезды у нас и так очень узкие, не разъехаться", – говорит Адлет Машрапов.

При этом чуть в стороне строится другая многоэтажка и значительно выше – уже возводят шестой этаж. Жители близлежащих частных домов переживают, выдержат ли коммуникации такую нагрузку. Также люди жалуются, что из-за строительства начались перебои со светом, ломается техника.

"У нас с этой стройкой одни проблемы, летят электроприборы. Стиральная машина, насосы, которые воду качают, пылесосы, телевизоры. Постоянно у мусорных баков видим сломанные приборы – пылесосы и телевизоры", – жалуется Ольга Деречина.

При этом стрела крана, работающего на соседней стройплощадке, нависла прямо над домом одной из её соседок. Женщина боится за свою жизнь и даже писала обращение в департамент комитета промышленной безопасности. А неделю назад бульдозер снёс ей часть забора. К ещё одной стройке по соседству она не готова.

Сейчас жители собираются обратиться к юристу. Также они считают, что в проигрыше останутся и жильцы новостройки, если она всё-таки появится.

"Скорее всего, у них будут проблемы с водой и канализацией, отопление – электрическое, а это недёшево. К тому же вокруг стоят дома, где топят печки. С сентября до конца апреля в своих новых квартирах люди будут дышать не свежим воздухом с Иртыша, как им пообещает застройщик, а дымом из наших труб", – уверены жители улицы Достоевского.

На жалобы горожан аким города ответил в личной переписке в Instagram. Жителям он сообщил, что участок действительно предназначен для строительства индивидуального жилого дома, а "исходно-разрешительные документы на строительство отделом архитектуры не выдавались".

"Материалы направили в ГАСК, дальше они действуют", – прокомментировали в пресс-службе акима города.

Отметим, проблема точечной застройки в Павлодаре стоит остро. Что ни год, то новый скандал. А в январе 2024 года совет по этике и вовсе рекомендовал уволить главного архитектора города. Во время совещания ему припомнили и строительство в рекреационных зонах, где должны быть скверы, и многоэтажку, где появились лишние этажи сверх запланированных. Из недавних новостей – в октябре стало известно, что прокуроры запретили строить в Павлодаре девятиэтажки на месте, где по генплану могут строиться дома не выше пяти этажей.