В Казахстане экологическая повестка выходит на новый уровень — более 300 миллиардов тенге уже направлены на проекты по переработке отходов, внедрению "зелёных" технологий и повышению пожарной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов страны, толчком для масштабных инвестиций стало постановление Правительства РК, принятое в июле 2024 года. Документ утвердил механизм льготного финансирования инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, который реализуется за счёт средств утильсбора. Условия программы максимально лояльные: срок кредитования до 15 лет, ставка — всего 3% годовых, а бизнес обязан участвовать в софинансировании минимум на 20% (из которых не менее 10% — в денежной форме).

Уже одобрены десятки экологических проектов

"На сегодняшний день: 64 проекта получили одобрение на общую сумму 307, 1 млрд тенге; 16 из них (на 53, 8 млрд тенге) прошли одобрение в АО "Фонд развития промышленности" (ФРП); 9 проектов уже профинансированы "Жасыл даму" на сумму 42, 5 млрд тенге; 10 проектов находятся на стадии экспертизы; По оставшимся 38 проектам (на 165, 9 млрд тенге) ведётся подготовка документации инвесторами", — сообщили в Минэкологии.

По данным оператора утильсбора "Жасыл даму", все они направлены на развитие инфраструктуры переработки, сортировки и утилизации отходов. Речь идёт не только о перерабатывающих заводах в городах, но и о развитии экосистемы обращения с ТБО в сельских и отдалённых регионах. Например, в Мангистауской области планируется запуск комплекса по глубокой переработке мусора с элементами вторичного сырья и энергетической утилизации.

Как работает механизм финансирования

Финансирование проходит в несколько этапов. Сначала заявка подаётся в АО "Фонд развития промышленности". Пакет документов направляется в Министерство экологии и природных ресурсов РК (МЭПР РК) для подтверждения актуальности проекта. После одобрения на заседании инвестиционного штаба даётся заключение. Экспертиза проекта проводится в течение 30 рабочих дней при наличии полного пакета документов. При этомм "Жасыл даму" сопровождает этот процесс на всех этапах. Компания обеспечивает методическую и организационную поддержку, консультирует участников по вопросам подготовки документации, согласования проектов с местными исполнительными органами и представителями НПП "Атамекен".

Как отмечают эксперты, важным элементом успеха становится взаимодействие с регионами. Так, в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях уже стартовали пилотные проекты по созданию экологических хабов — центров, где сосредоточены мощности по переработке, логистике и обучению персонала.

Строгие требования — для устойчивого результата

Чтобы проект получил финансирование, он должен соответствовать ряду требований: наличие коммерческого предложения; проектно-сметная и техническая документация; альтернативные предложения, подтверждающие конкурентоспособность проекта; положительные заключения экологической и технической экспертиз.

"Особое внимание уделяется тому, чтобы вложения шли в устойчивые и рентабельные проекты. Многие из них — greenfield-проекты , запускаемые с нуля. Это требует глубокого анализа: от оценки возможных рисков до проработки структуры сделки, обеспечения залогов и взаимодействия с другими кредиторами. Такие меры позволяют минимизировать финансовые риски и обеспечить эффективность каждого вложенного тенге. Кроме того, большое значение придаётся подготовке кадров. На базе вузов и колледжей страны открываются новые программы по обучению специалистов в области экологии, переработки отходов и "зелёного" инжиниринга", — отметили в ведомстве.

35 миллиардов — на пожарную безопасность

Помимо экологических инициатив, за счёт утильсбора профинансированы и проекты в сфере безопасности. В 2024 году завершено финансирование закупки пожарной техники на 35 миллиардов тенге . Эти средства были направлены в АО "Фонд развития промышленности" в рамках договора займа, заключённого с "Жасыл даму".

Результат впечатляет. По данным министерства, будет приобретено около 1 000 единиц современной пожарной техники; 400 единиц направят в организации Комитета лесного хозяйства и животного мира — для борьбы с природными пожарами; 600 единиц получат местные исполнительные органы — для защиты населённых пунктов и инфраструктуры.

Эти меры особенно актуальны на фоне роста числа природных пожаров, наблюдаемых в последние годы на территории Казахстана. Современная техника позволит повысить оперативность реагирования и сохранить тысячи гектаров лесов, а главное — жизни людей.

Экология как точка роста экономики

Эксперты подчёркивают: экологические проекты — это не только забота об окружающей среде, но и мощный импульс для развития новых отраслей, создания рабочих мест и модернизации инфраструктуры .

"Жасыл даму" инвестирует в проекты, направленные на снижение углеродного следа, внедрение инновационных технологий и повышение качества жизни. Это касается не только крупных городов, но и сельских населённых пунктов, где раньше экологические проблемы оставались без должного внимания.

Также важно, что финансирование из средств утильсбора не требует затрат из государственного бюджета — это пример эффективного перераспределения ресурсов внутри системы , где бизнес, государство и общество работают вместе на устойчивый результат.

Отдельного внимания заслуживает и вклад в экономику: развитие индустрии переработки отходов может добавить тысячи новых рабочих мест. В частности, только один крупный завод по сортировке и переработке мусора может трудоустроить до 300 человек, а с развитием смежных отраслей эта цифра растёт в разы.

Будущее — за системным подходом

Экологи и аналитики уверены: при сохранении темпов финансирования Казахстан может выйти на качественно новый уровень в сфере обращения с отходами и охраны окружающей среды. Уже сегодня наблюдается рост интереса со стороны инвесторов к сфере экологии и "зелёных" технологий.

В планах — расширение программы, внедрение цифровых инструментов для мониторинга отходов, развитие сетей пунктов раздельного сбора и углубление переработки. Всё это не только сократит нагрузку на полигоны, но и позволит экономике страны стать более устойчивой к экологическим вызовам будущего.