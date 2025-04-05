  • 5 Апреля, 15:04
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Как "Таза Қазақстан" меняет страну: в Алматы прошёл экологический форум

В мероприятии приняли участие делегации Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, а также представители стран Центральной Азии и Европы.

Сегодня, 13:18
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Организаторов форума Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
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Фото: Организаторов форума

В Алматы прошёл эколого-культурный форум под названием "Таза Қазақстан: в единстве природы и нации", организованный Партией зелёных "Байтақ", передаёт BaigeNews.kz.

эколого-культурный форум в Алматы

В рамках мероприятия состоялась посадка деревьев, выставка народных ремёсел и национальные игры. Это был не просто праздник, а яркое проявление заботы о природе и уважения к культурному наследию.

"Сохраняя природу — мы защищаем будущее нации. Это обязанность каждого гражданина", — отметил лидер партии Азаматхан Амиртаев.

эколого-культурный форум Таза Казахстан

В мероприятии приняли участие делегации Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, а также представители стран Центральной Азии и Европы. Форум подчеркнул важность международного сотрудничества в области экологии.

форум в Алматы

Результаты 2024 года:
• 6,2 млн участников
• 1,1 млн тонн отходов собрано
• 1,6 млн деревьев высажено
• 4,8 тыс. свалок выявлено, 91% — ликвидированы
• 10,7 тыс. обращений через @TazaQazBot, 9,7 тыс. решены.

эколого-культурный форум в Алматы Байтак

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