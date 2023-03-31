Зелёная вода может потечь в домах астанчан 8 апреля

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8 апреля вода из проточных кранов в домах жителей столицы может окраситься в зелёный цвет. В этот день "Астана-Теплотранзит" введет в тепловую сеть органический краситель флуоресцеин натрия, передаёт BaigeNews.kz. Делать это будут для того, чтобы выявить потери воды через скрытые дефекты труб.

В случае, если вы увидите подкрашенную воду, вытекающую из-под крана с горячей водой, и другие утечки, немедленно сообщайте в службу "ikomek 109".

А также в диспетчерскую службу "Астана-Теплотранзит":

- 77 12 00, 77 12 11,

или диспетчеру службы наладки в будние дни с 8:00-12:00 13:00-17:00:

- 79 88 97 (район Есиль),

- 79 21 60 (вн. 102, Сарыарка/Байконыр),

- 77 12 92 (Алматы/ Байконыр)