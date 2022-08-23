"Зелёная повестка": посадка деревьев в Казахстане под угрозой срыва из-за слабого финансирования

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Планы по высадке деревьев в Казахстане в 2022 году под угрозой срыва из-за слабого финансирования. Об этом на заседании правительства во вторник сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz. В течение пяти лет в стране планировали высадить два миллиарда деревьев. В 2021 году площадь посадки составила 66 тысяч гектаров.

"В этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов. Стоит отметить, что с прошлого года действует норма, когда экологические платежи обязаны направляться на улучшение экологической обстановки. Для этого министерству экологии необходимо совместно с акиматами разработать планы мероприятий для улучшения экологической ситуации по каждому региону", — сказал Алихан Смаилов.

Основные цели национального проекта "Жасыл Казахстан" — снижение загрязнения атмосферного воздуха, совершенствование системы управления отходами, водными ресурсами и лесного хозяйства. Для улучшения окружающей среды с 1 января 2022 года в Казахстане действует норма внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий. Это нужно для получения оперативной и достоверной информации о выбросах каждого предприятия, что позволит проводить мониторинг и применять оперативные меры в случае завышения уровня выбросов. Кроме того, в этом году в министерстве индустрии начали разработку проектно-сметной документации полигонов твёрдо-бытовых отходов для населённых пунктов до десяти тысяч жителей.

Премьер-министр поручил взять на особый контроль внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий на крупных промышленных предприятиях. Акиматам Актюбинской и Западно-Казахстанской областей совместно с министерством финансов Алихан Смаилов поручил проработать вопрос финансирования запланированного объёма посадки деревьев. Министерствам индустрии, финансов и экологии — проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твёрдых бытовых отходов в крупных населённых пунктах.