2025 год по китайскому лунному календарю будет годом Зелёной деревянной змеи. В этот год важно будет научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром, используя мудрость и стратегический подход в своих решениях. Корреспондент BaigeNews.kz узнала у экспертов, как правильно встретить год змеи, чтобы он принес в жизнь гармонию и успех.

Астролог Айнура Рахимжанова отметила, что змея в китайской астрологии — это знак, который объединяет в себе скрытую силу и изысканный подход к жизни. Это животное всегда ассоциировалось с храбростью, умением ждать и стратегически действовать в нужный момент.

При этом змея символизирует также изящество и внутреннюю гармонию, что делает её важным знаковым ориентиром для года.

"В сочетании с элементом дерева, который представляет собой развитие, рост и связь с природой, год обещает быть временем не только внешних, но и внутренних преобразований. Змея — это не просто опасность, это прежде всего умение быть скрытым, планировать и ожидать удачного момента для действия", – рассказала астролог.

Особенности встречи Нового 2025 года

Дизайнер интерьера Айжан Жумабаева посоветовала в праздничном декоре использовать зелёный цвет. Так как он считается цветом 2025 года и символизирует природу, обновление и рост.

По ее словам, чтобы привлечь удачу и гармонию в дом необходимо использовать различные оттенки зелёного в интерьере. Это могут быть мягкие пастельные тона мятного или шалфейного, а также более насыщенные оттенки травяного и изумрудного.

"Добавьте природные цвета в интерьер дома — коричневые, бежевые, земляные оттенки, которые будут напоминать о дереве, природе и росте. Зелёный — это цвет обновления и свежести, он помогает настроиться на позитивный лад и создать атмосферу покоя", – поделилась она.

Также дизайнер интерьера отметила, что элемент дерева, который ассоциируется с 2025 годом, требует применения натуральных материалов в интерьере. Мебель из дерева, деревянные аксессуары, текстиль из натуральных тканей — всё это создаёт ощущение тепла и гармонии.

"Выбирайте столы, стулья и полки из дерева с минимальной обработкой, чтобы сохранить его естественную текстуру. Также стоит добавить акценты в виде декоративных деревянных элементов, таких как рамки для картин, подставки для цветов или мелкие аксессуары. В этом году натуральные материалы помогут соединиться с природой, а деревянные элементы принесут в дом уют и благополучие", – добавила дизайнер.

Кроме того, как отметила дизайнер интерьера Айжан Жумабаева, для змеи важен контакт с природой, и домашние растения идеально подходят для украшения дома в Новом году.

Особенно подойдут растения с крупными зелёными листьями, такие как фикусы, монстеры, пальмы или папоротники. По словам дизайнера, цветы будут не только украшать пространство, но и очищать воздух, придавая дому свежесть.

"Помимо обычных комнатных растений, можно украсить дом вазами с живыми цветами, например, с орхидеями или ландышами, которые символизируют удачу и гармонию. Растения — это не только элемент декора, но и символ роста и процветания. Они могут добавить энергии в любой интерьер", – советует дизайнер.

Психолог Айзада Каримова отметила, что змея любит семейную гармонию и спокойные торжества. Поэтому она рекомендует встретить новогодний праздник в тесном кругу родных и близких людей.

"Лучше встретить Новый год в тесном кругу семьи или друзей, избегая чрезмерных шумных праздников. Спокойное размышление, медитация и благодарность за прошедший год помогут настроиться на правильную волну. Важно в этом году настроиться на спокойствие и мудрость. Змея благосклонна к тем, кто умеет ждать и готов к изменениям", – пояснила психолог.

Праздничное меню: чем угостить змею?

По словам шеф-повара Анары Умирбаевой, как и в любом другом году по лунному календарю, еда играет важную роль в праздновании Нового года. В 2025 году меню должно отражать символику природы и гармонии. Зелёные овощи и натуральные продукты будут особенно актуальны.

"Новогодний стол можно разнообразить салатами из свежих овощей и запечёнными овощами. основа стола: шпинат, брокколи, капуста, огурцы и прочее. Это символизирует рост и возрождение, что является важным аспектом года, связанного с деревом. Не обойтись и без морепродуктов: рыба, кальмары и морские гребешки символизируют водную стихию и будут уместны на праздничном столе", – поделилась шеф-повар.

Помимо салатов и горячих блюд, в год зеленой змеи предпочтительны натуральные соки, зелёный чай и лёгкие алкогольные напитки.

"Если говорить о сладком угощении, то орехи, яблоки и груши — они олицетворяют жизненную силу природы, которая будет важна в году змеи", – рассказала Анара Умирбаева.

Также шеф-повар подчеркнула, что стоит обратить внимание китайским пельменям, которые по форме напоминают монеты, символизируя богатство и удачу. Также стоит приготовить курицу с рисом — символ семейного счастья и гармонии.

"В Новый год важно помнить, что еда не только насыщает, но и приносит удачу. Поэтому лучше всего выбирать блюда, которые сочетают в себе здоровое питание и символику счастья", – советует Анара.

Традиции встречи года Зелёной деревянной змеи

Астролог Айнура Рахимжанова подчеркнула, что подготовка к встрече года змеи должна быть осмысленной и спокойной. По ее словам, чем более гармонично провести наступление нового года, тем удачнее он будет.

"Перед праздником необходимо очистить дом – избавиться от старых и ненужных вещей, освободить место для нового. Также напишите желания – загадайте мечты на бумаге, а затем сожгите их развейте пепел. Это поможет воплотить задуманное", – поделилась Айнура.

Дизайнер одежды Диана Кабиденова рекомендует выбирать наряд в оттенках зелёного: от мягкого пастельного до яркого изумрудного. Важно также сочетать зелёный с природными цветами, такими как коричневый, бежевый, оливковый и золотистый. Эти цвета ассоциируются с деревом, землей и природной гармонией.

"Для более ярких акцентов можно добавить золотые или бронзовые детали, которые олицетворяют успех и процветание. Зелёный и коричневый — это цвета роста и спокойствия. В 2025 году они помогут вам настроиться на успех и гармонию, так как эти оттенки отражают дух природы и жизни", – рассказала дизайнер.

Эксперты отметили, что, встречая 2025 год правильно, человек задает себе мощный старт для новых достижений. Поэтому необходимо украшать дом, накрывать стол с натуральными блюдами и встречать Новый год в кругу самых близких.