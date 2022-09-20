Зеленый пояс Астаны пополнился ещё 550 фазанами

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Столичным Управлением охраны окружающей среды и природопользования совместно с ТОО "Астана орманы", ГКП на ПВХ "Астана Ветсервис" и Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного и животного мира произведен выпуск 550 сеголеток фазана в зеленый пояс столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ранее на территории зеленого пояса уже были выпущены на волю 850 голов фазана.

Птицы - это санитары леса, которые постоянно выискивают и уничтожают вредных насекомых даже тогда, когда их мало. Таким образом, лесные птицы постоянно препятствуют быстрому размножению лесных вредителей и тем самым предотвращают возникновение опасных для леса массовых скоплений насекомых, с которыми впоследствии очень трудно бывает бороться. Если применяемые для этой цели химические методы борьбы можно сравнить с действием пожарной команды, то деятельность насекомоядных птиц в лесу соответствует задачам противопожарной инспекции, предупреждающей возможность возникновения самого пожара. Вредных насекомых поедают почти все виды лесных птиц, и фазаны в том числе.

Следует еще указать на роль лесных птиц в распространении семян и плодов, что имеет большое значение для естественного возобновления леса и образования подлеска. Нельзя недооценивать и эстетического значения лесных птиц. Они издавна привлекали внимание людей и пользовались особой любовью народа.

За выпушенными фазанами планируется постоянно проводить наблюдение силами лесников ТОО "Астана орманы", а при необходимости в зимнее время производить дополнительное кормление.