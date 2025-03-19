"Зеленые" технологии внедрят в сферу туризма в Казахстане
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В сентябре 2024 года депутатами Сената был инициирован депутатский запрос о развитии туризма, привлечении инвесторов и обеспечении государственной поддержки альтернативных источников инфраструктуры для туристических объектов. Данное предложение было поддержано Премьер-Министром Олжасом Бектеновым и рассмотрено на заседании Инвестиционного штаба, передаёт BaigeNews.kz.
В результате депутатского запроса была создана рабочая группа с участием заинтересованных госорганов и представителей бизнес-сообщества. В ходе заседаний были детально рассмотрены и изучены материалы по обеспечению отечественных курортов альтернативной инфраструктурой.
3 декабря 2024 года в Сенате состоялось заседание по вопросам развития туризма, привлечения инвесторов и создания альтернативных источников инфраструктуры для туристических объектов в г.Акколь. По итогам заседания были определены пути внесения в законодательные акты норм, связанных с использованием "зеленых" технологий в сфере туризма. Кроме того, вопрос подробно обсуждался в рамках заседаний Проектного офиса Сената Парламента Республики Казахстан.
В результате 13 марта 2025 года постановлением Правительства № 141 приняты поправки, предусматривающие совершенствование государственной инфраструктурной поддержки в сфере туризма.
Ранее инфраструктурное обеспечение туристических объектов базировалось на традиционных методах, требующих длительных строительных работ и оказывающих влияние на окружающую среду.
Теперь инвесторам доступен альтернативный "зеленый" подход, вместо прокладки линий электропередачи – установка солнечных панелей и ветрогенераторов, вместо централизованной канализации – использование биосептиков, а для отопления – установка тепловых насосов. Эти решения значительно снизят нагрузку на экосистему и обеспечат курортам возможность круглогодичной работы.
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