В сентябре 2024 года депутатами Сената был инициирован депутатский запрос о развитии туризма, привлечении инвесторов и обеспечении государственной поддержки альтернативных источников инфраструктуры для туристических объектов. Данное предложение было поддержано Премьер-Министром Олжасом Бектеновым и рассмотрено на заседании Инвестиционного штаба, передаёт BaigeNews.kz.

В результате депутатского запроса была создана рабочая группа с участием заинтересованных госорганов и представителей бизнес-сообщества. В ходе заседаний были детально рассмотрены и изучены материалы по обеспечению отечественных курортов альтернативной инфраструктурой.

3 декабря 2024 года в Сенате состоялось заседание по вопросам развития туризма, привлечения инвесторов и создания альтернативных источников инфраструктуры для туристических объектов в г.Акколь. По итогам заседания были определены пути внесения в законодательные акты норм, связанных с использованием "зеленых" технологий в сфере туризма. Кроме того, вопрос подробно обсуждался в рамках заседаний Проектного офиса Сената Парламента Республики Казахстан.

В результате 13 марта 2025 года постановлением Правительства № 141 приняты поправки, предусматривающие совершенствование государственной инфраструктурной поддержки в сфере туризма.

Ранее инфраструктурное обеспечение туристических объектов базировалось на традиционных методах, требующих длительных строительных работ и оказывающих влияние на окружающую среду.

Теперь инвесторам доступен альтернативный "зеленый" подход, вместо прокладки линий электропередачи – установка солнечных панелей и ветрогенераторов, вместо централизованной канализации – использование биосептиков, а для отопления – установка тепловых насосов. Эти решения значительно снизят нагрузку на экосистему и обеспечат курортам возможность круглогодичной работы.