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Зеленский выразил уверенность в непричастности Украины к падению ракеты в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в непричастности республики к падению ракеты в Польше. Об этом он высказался во время беседы с журналистами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал издания "Страна.ua".
"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", - заверил глава государства.
Зеленский также призвал допустить украинскую сторону к месту трагедии и участию в расследовании.
"Я уверен, что мы должны быть и будем (участвовать в расследовании) (...) Я хочу, чтобы мы были справедливыми, и если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства", - добавил политик.
15 ноября президент Украины сообщил о падении якобы российских ракет на территории Польши. Он назвал случившееся существенной эскалацией и призвал действовать.
Позднее президент США Джо Байден заявил, что инцидент в Польше стал результатом работы украинской ПВО. Об этом же сообщил польский президент Анджей Дуда.
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