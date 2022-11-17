Зеленский выразил уверенность в непричастности Украины к падению ракеты в Польше

Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в непричастности республики к падению ракеты в Польше. Об этом он высказался во время беседы с журналистами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал издания "Страна.ua".

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", - заверил глава государства.

Зеленский также призвал допустить украинскую сторону к месту трагедии и участию в расследовании.

"Я уверен, что мы должны быть и будем (участвовать в расследовании) (...) Я хочу, чтобы мы были справедливыми, и если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства", - добавил политик.

15 ноября президент Украины сообщил о падении якобы российских ракет на территории Польши. Он назвал случившееся существенной эскалацией и призвал действовать.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что инцидент в Польше стал результатом работы украинской ПВО. Об этом же сообщил польский президент Анджей Дуда.