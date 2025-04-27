После церемонии похорон Папы Римского президент Украины Владимир Зеленский провёл в Риме встречи тет-а-тет с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Президент Зеленский повторил это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией", – написал Макрон по итогам встречи в соцсети Х.

Британское правительство сообщило, что Стармер и Зеленский обсудили прогресс последних дней на пути к "справедливому и прочному миру" и договорились "сохранять динамику".

Также Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, беседа длилась около получаса. После неё фон дер Ляйен написала в соцсети Х, что Европа всегда будет поддерживать Украину в её стремлении к миру. Глава Еврокомиссии добавила, что на встрече обсуждались шаги, которые предпринимает страна с целью заслужить своё место в европейской семье народов.

Зеленский также уже встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выразила соболезнования жертвам недавних российских атак, осудила удары РФ и призвала к безоговорочному прекращению огня. Ранее она отреагировала на встречу глав США и Украины: "Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые говорят о мире на похоронах "папы мира", имеет огромное значение", – цитирует слова Мелони Sky News.

Сообщалось, что на похоронах Папы Римского в Риме президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели краткую встречу. Переговоры длились около 15 минут. По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, детали обсуждения будут раскрыты позднее.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.