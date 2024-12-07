Встреча избранного президента США Дональда Трампа, глав Украины Владимира Зеленского и Франции Эмманюэля Макрона прошла в Елисейском дворце в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Зеленский в своём Telegram-канале написал, что встреча была продуктивной. И заявил, что все они хотят завершить войну в Украине как можно быстрее и справедливо.

"Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен!" – написал президент Украины.

"Голос Америки" сообщает, что трёхсторонняя встреча продолжалась около 35 минут. Затем колонны Трампа и Зеленского одна за другой направились к собору Нотр-Дам в Париже, чтобы принять участие в церемонии повторного открытия этого религиозного сооружения.

Макрон планировал встретиться с Зеленским отдельно, однако впоследствии предложил трёхстороннюю встречу. Зеленский прибыл во дворец примерно через 45 минут после Трампа.

Трамп уже встретился с Макроном в Елисейском дворце. Лидеры поприветствовали друг друга крепким рукопожатием и похлопыванием по спине.

Трамп сказал Макрону, что они добились "действительно большого успеха", работая вместе в течение первого срока его президентства.

"Кажется, что мир сейчас немного сходит с ума. Но мы поговорим об этом", – добавил он.

Это первая зарубежная поездка Трампа после победы на президентских выборах месяц назад. Хотя его инаугурация состоится только 20 января, он уже провёл переговоры с несколькими мировыми лидерами, а члены его команды пытаются наверстать упущенное в условиях войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 декабря провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Глава государства поздравил Трампа с избранием на пост президента США и изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.

3 декабря Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Эмманюэлем Макроном на полях One Water Summit в Эр-Рияде, а в начале ноября т.г. глава государства побывал во Франции с госвизитом. О том, чем запомнился данный визит, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.