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ukrinform.ru Сегодня, 00:25
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Фото: ukrinform.ru

Зеленский созывает срочное заседание СНБО на 30 сентября

Президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на 30 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в Фейсбуке.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отметил Никифоров.

По его словам, повестку дня и другие подробности сообщат впоследствии.

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#Украина #Владимир Зеленский
Журналист
Сегодня, 00:25
207
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