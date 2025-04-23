Президент США Дональд Трамп опубликовал резкое заявление в своей социальной сети Truth Social, в котором подверг критике высказывание Владимира Зеленского о Крыме. Поводом стало интервью Зеленского The Wall Street Journal, где он заявил: "Украина не признает оккупацию Крыма на юридическом уровне. Здесь не о чем говорить", передаёт BaigeNews.kz.

Трамп назвал эти слова вредными для мирных переговоров с Россией, отметив, что Крым был "потерян" еще во время президентства Барака Обамы и давно перестал быть предметом обсуждения на международной арене. По его словам, никто не требует от Зеленского признания Крыма российским, но если Украина действительно хотела вернуть полуостров, то "почему не боролась за него 11 лет назад, когда он был отдан без единого выстрела?"

Глава США также напомнил, что Крым на протяжении многих лет до "обамовской передачи" служил базой для российского флота. Он подчеркнул, что подобные "воспламеняющие" заявления Зеленского лишь мешают достижению мира.

"Он может выбрать мир или воевать ещё три года и потерять всю страну", — заявил Трамп и выразил обеспокоенность тем, что из-за затянувшегося конфликта каждую неделю погибают тысячи украинских и российских солдат, "совершенно напрасно".

В завершение Трамп добавил, что мирное соглашение "уже близко", и призвал Зеленского "наконец понять это и завершить дело". Он подчеркнул, что хотел бы помочь как Украине, так и России выйти из этого "полного и абсолютного беспорядка", который, по его мнению, "никогда бы не начался, если бы он оставался президентом".