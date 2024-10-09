  • 10 Октября, 00:15
  • BAIGENEWS

Зеленский сделал заявление о сроках завершения украинского конфликта

Вчера, 22:54
АВТОР
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instagram.com/zelenskyy_official Вчера, 22:54
Вчера, 22:54
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Фото: instagram.com/zelenskyy_official

Владимир Зеленский выступил с важным заявлением и назвал сроки завершения украинского конфликта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Он сообщил, что ситуация на поле боя "создает возможность" прекратить конфликт с Россией не позднее 2025 года.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс продвинуть ситуацию к миру и продолжительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор в пользу решительных действий по завершению военного конфликта. Не позднее 2025 года", — сказал он.

Ранее Украина объявила об отмене проведения второго саммита мира, который планировался на начало ноября, объяснив это желанием довести до ума так называемую формулу мира Зеленского. 

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