Зеленский сделал новое заявление о сотрудничестве с Трампом
Он написал, что ценит, насколько Америка помогла Украине сохранить её суверенитет и независимость.
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети X сообщение по поводу переговоров с Дональдом Трампом и будущем страны, передаёт BaigeNews.kz.
"Хотел бы ещё раз подчеркнуть приверженность Украины миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгожданный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь мира, который будет устойчивым", - написал Зеленский.
Он отметил, что готов действовать быстро, чтобы закончить войну.
"Первые шаги могут включать освобождение заключённых и перемирие в небе — запрет на ракеты, дальнобойные дроны, бомбы на объекты энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и немедленное перемирие в море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро перейти ко всем следующим этапам и работать с США, чтобы согласовать сильное окончательное соглашение", - заявил он.
Зеленский написал, что ценит, насколько Америка помогла Украине сохранить её суверенитет и независимость.
"Мы помним момент, когда ситуация изменилась, когда президент Трамп предоставил Украине комплексы "Джавелин". Мы благодарны за это. Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, не прошла так, как ожидалось. Жаль, что всё получилось именно так. Пора исправить ситуацию. Мы хотели бы, чтобы будущие сотрудничество и коммуникации были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и солидным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - заключил он.
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