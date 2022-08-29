Лента новостей
- Кызылординец стрелял во время свадьбы: изъято оружие российского производства 06:13 22
- Зеленский провел секретное совещание 05:09 224
- 7 медалей привезли казахстанцы с чемпионата Азии по таеквондо 04:16 144
- 15-летняя девочка покончила с собой в Петропавловске 03:34 404
- Автомобиль принцессы Дианы продан за рекордную сумму 02:18 214
- Появилась информация о приглашении Аршавина в казахстанскую команду 01:40 223
- В Актау мужчина спас унесённых в море девочек 00:27 389
- Сельхозярмарку в столице продлили по просьбе горожан 28.08.2022 298
- Житель Кызылорды стрелял в воздух во время свадьбы 28.08.2022 312
- Казахстанские гимнастки завоевали три медали в Венгрии 28.08.2022 311
- Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области 28.08.2022 316
- Еженедельная телепередача, посвящённая работе президента, появилась в Казахстане 28.08.2022 315
- Установить рекорд Гиннеса планируют в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий 28.08.2022 499
- Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках 28.08.2022 1447
- В Павлодарской области вернули в бюджет более 30 миллионов тенге нереализованных грантов 28.08.2022 297
- Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев 28.08.2022 311
- Зороастрийский храм нашли археологи в Туркестанской области 28.08.2022 584
- Экибастузские Бонни и Клайд: за растрату 25 миллионов может сесть пара влюблённых 28.08.2022 670
- Пожар на оптовом рынке в Алматы локализовали за 25 минут 28.08.2022 557
- 120 потерявшихся детей вернули родителям на концерте в Атырау 28.08.2022 506
- Казахстанцы стали вдвое чаще жаловаться на услуги по ОСМС 28.08.2022 638
- Ноттинг-Хиллский карнавал возвращается на улицы Лондона 28.08.2022 379
- Пожар произошел на рынке "Саудакент" в Алматы 28.08.2022 680
- Казахстанские военные заняли третье место на Армейских международных играх 28.08.2022 580
- Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 250 28.08.2022 339
- 10-летнего электросамокатчика сбил внедорожник в Атырау 28.08.2022 502
- Тысячи краснокнижных птиц сняли на видео в Коргалжынском заповеднике 28.08.2022 406
- В ВКО из-за отсутствия средств на ремонт плотины катастрофически обмелел водоём 28.08.2022 451
- Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу 28.08.2022 688
- 46 кандасов из Туркменистана приняли в Павлодаре 28.08.2022 1446
- Конституционный суд обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны —Иоган Меркель 28.08.2022 433
- Казахстан стал мировым лидером в боксе в среднем весе 28.08.2022 803
- Ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась 28.08.2022 470
- Кредиты на 22 миллиона тенге "навешал" на знакомых житель ВКО 28.08.2022 747
- Около тысячи человек погибли из-за наводнения в Пакистане 28.08.2022 623
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 2440
- Геннадий Головкин обратился к Жанибеку Алимханулы 28.08.2022 1596
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 602
- Несколько часов тушат мусорный полигон в Уральске 28.08.2022 496
- Штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана 28.08.2022 575
- Потерпевших и обвиняемых по делу о финпирамидах в Актобе потряс приговор суда 28.08.2022 855
- Забравшийся на кран мужчина арестован на пять суток в Нур-Султане 27.08.2022 514
- План возвращения земель государству озвучили в Минсельхозе 27.08.2022 879
- Какой будет погода в Казахстане 28 августа 27.08.2022 453
- Аким Алматы Ерболат Досаев провёл встречу с ректорами вузов 27.08.2022 870
- Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции 27.08.2022 483
- Снять ограничения на вывоз муки и пшеницы предложил глава Минсельхоза РК 27.08.2022 454
- Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют 30 августа 27.08.2022 549
- Аэропорт Нур-Султана нарушал законодательство при продаже авиатоплива 27.08.2022 665
- Более трёх миллиардов тенге должны за комуслуги жители Алматы 27.08.2022 452
- Видеосервис для общения солдат с семьями внедрили в армии Казахстана 27.08.2022 537
- 100 километров за сутки по нехоженым горным тропам вокруг Алматы готов пробежать казахстанец 27.08.2022 876
- Президент поздравил боксёра Жанибека Алимханулы 27.08.2022 490
- Учителям предстоит конкурс при приеме на работу 27.08.2022 572
- В каких регионах школьников будут кормить бесплатно 27.08.2022 541
- Материнская смертность снизилась на 58 процентов в Казахстане 27.08.2022 597
- Градостроительный совет начнёт работу с 14 сентября в Алматы 27.08.2022 419
- В сёлах, где проживают свыше пяти тысяч жителей, будут открыты центры ПМСП 27.08.2022 599
- Жанибек Алимханулы стал чемпионом мира по боксу по версии WBO 27.08.2022 493
- "У меня в сумке бомба": мужчину задержали на ЖД вокзале Мангистау 27.08.2022 584
- Фейковую соцпомощь от несуществующего фонда имени Токаева предлагают в соцсетях 27.08.2022 430
- Казахстанец Артём Захаров завоевал вторую медаль на велотреке в Чехии 27.08.2022 457
- Казахстанское дизтопливо "утекает" в приграничные регионы - КМГ 27.08.2022 660
- Работу "закладчика" под видом администратора или курьера предлагают на сайтах поиска работы 27.08.2022 626
- Кто ест сахар за бюджетные деньги? Новый выпуск "Истории одной госзакупки" 27.08.2022 537
- Торговцам сгоревшего рынка в Туркестанской области окажут помощь 27.08.2022 488
- Битва за ботсад: как учёные "воюют" с торговцами — репортаж 27.08.2022 1066
- В СКО прошел республиканский слёт животноводов 27.08.2022 527
- На 60% за пять лет вырос объём субсидий на животноводство в Казахстане 27.08.2022 490
- Международный форум ко Дню Конституции прошёл в Нур-Султане 27.08.2022 654
- Казахстанские авиаперевозчики закупят ещё 12 самолётов до конца года 27.08.2022 423
- "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили по поручению президента 27.08.2022 442
- День Конституции: куда сходить в Нур-Султане 27.08.2022 645
- Девушку осудили за гибель самокатчика в Усть-Каменогорске 27.08.2022 1094
- Проекты по развитию потенциала женщин в IT-сфере представили в Нур-Султане 27.08.2022 776
- "Вижу большой задел для взаимовыгодного сотрудничества". Интервью с послом Армении в Казахстане 27.08.2022 882
- Скляр прокомментировал прошение Шукеева об отставке 27.08.2022 1539
- До 17 процентов снизить импорт сахара планирует Минсельхоз к 2026 году 27.08.2022 552
- "Это очень дорого" — вице-премьер о ценах на сахар в Казахстане 27.08.2022 563
- Минимальную розничную цену на сахар хотят установить в Казахстане 27.08.2022 525
Зеленский провел секретное совещание
Президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт политика.
На встрече присутствовали представители Вооруженных сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны. Речь шла об обстановке на фронте, а также о потребностях армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины. Кроме того, обсуждалось выполнение предыдущих приказов верховного главнокомандующего.
25 августа сообщалось, что Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом, в рамках которых поблагодарил его за финансовую помощь и поддержку Киева в сфере безопасности.
"Провел прекрасный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинского народа - финансовую и в сфере безопасности", - написал тогда Зеленский в Twitter. Также стороны обсудили дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Украине.
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 2440
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 602
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 5836
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 758
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3412
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25446
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7861
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1452
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 4950
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1721
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18527
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3469
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4295
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2690
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8228
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3592
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2424
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2481
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6168
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2605
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2260
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4710
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2513
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10106
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2309
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2398
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2288
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4748
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2500
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2938
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3553
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4373
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4150
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3831
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5068
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4850
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4730
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5022
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7315
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10884
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6585
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7441
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6694
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10103
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6054
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6728
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8908
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7461
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7353
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6582
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8397
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6801
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16367
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9000
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8376
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8692
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9106
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8337
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8425
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8827
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10087
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8594
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9919
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13258
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8611
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10142
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8036
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7817
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8712
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8904
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7733
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9217
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7511
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9239
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15855
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7836
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8963
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8815
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19828
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9775
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6754
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6020
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6103
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6357
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5796
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9824
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6515
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8455
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9386
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9397
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7040
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7190
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21876
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8140
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10087
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7329
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8725
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9321
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10283
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8737
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10752
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10171
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11257
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11480
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27725
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11861
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12629
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12598
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12411
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13358
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20956
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12793
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20022
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30405
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14518
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17792
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18744
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 20993
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17002
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18196
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16290
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16425
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16262
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31823
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18121
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16830
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20874
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20780
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21058
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20172
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20410
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22549
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23184
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21750
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21328
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22191
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21774
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21013
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22663
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21682
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 21997
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23547
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24708
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24168
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23488
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25672
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23156
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25933
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23670
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54477
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25188
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24338
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25184
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23971
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24034
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24242
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24031
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24918
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24369
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25616