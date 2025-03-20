Президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с главой США Дональдом Трампом. После в соцсети X Зеленский прокомментировал итоги беседы, передаёт BaigeNews.kz.

"У меня состоялся позитивный, очень содержательный и откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Я поблагодарил его за хороший и продуктивный старт работы украинских и американских команд в Джидде 11 марта. Эта встреча значительно помогла в продвижении к завершению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе для достижения реального окончания войны и долгосрочного мира. Мы уверены, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством, долгосрочный мир можно достичь в этом году", - написал Зеленский.

Он также сообщил, что Трамп поделился деталями своего разговора с Путиным и ключевыми вопросами, которые были обсуждены.

"Одним из первых шагов к полному завершению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что готова его реализовать. Наши команды обсуждали этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение. Мы продолжим работать, чтобы это стало реальностью. Мы считаем, что такие шаги необходимы для создания возможностей для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения в ходе прекращения огня", - отметил президент Украины.

Он сообщил Трампу о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.

"Мы говорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, которых захватили российские силы. Мы также обсудили состояние украинской ПВО и возможность её усиления для защиты жизней. Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинские и американские команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы продолжить координировать шаги к миру. Мы поручили нашим советникам и представителям выполнять эту работу как можно быстрее. На дальнейших встречах команды могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к долгосрочному миру и гарантиям безопасности", - написал Зеленский.

Он в очередной раз поблагодарил Трампа и американский народ за поддержку.