Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил об итогах переговоров в Джидде, передаёт BaigeNews.kz.

"Только что был доклад нашей делегации о встрече с американской командой в Саудовской Аравии. Наше украинское предложение на этой встрече с американцами состояло из трёх пунктов: это тишина в небе – ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, а также реальные шаги для установления доверия в этой ситуации, где продолжается дипломатия, прежде всего – это освобождение пленных. Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения", - написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он поблагодарил Трампа за конструктивность разговора команд.

"Сегодня американской стороной предложена идея сделать первый шаг, попробовать установить полное прекращение огня на 30 дней, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Чёрном море, но и по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг. Соединённые Штаты Америки должны убедить Россию сделать это. То есть мы согласны, и если "русские" согласятся, в этот момент тишина начнёт работать", - заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что важным элементом разговора являлась готовность Америки восстановить оборонную помощь Украине, а также помощь разведывательными данными.