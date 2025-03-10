Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с США
Переговоры Украины и США пройдут в городе Джидда.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Укринформ.
Об этом журналистам сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин.
"Президент прибыл в Саудовскую Аравию", - сказал Литвин.
В Саудовской Аравии заявили, что переговоры Украины и США пройдут в городе Джидда.
Владимир Зеленский отмечал, что на встрече с представителями США в Саудовской Аравии Украину будут представлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров.
СМИ отмечали, что официальные представители администрации США на переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии намерены определить, готова ли Украина пойти на уступки для прекращения войны.
По информации CNN, высшие должностные лица администрации президента США на этой неделе встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии.
Самое читаемое
- Автоледи погибла в жутком ДТП на трассе Павлодар – Семей
- Актриса из Казахстана впервые удостоена престижной премии "Фигаро"
- В МВД рассказали новые подробности расследования дела о захвате заложницы в аэропорту Алматы
- Отказал двигатель: казахстанцы поблагодарили пилотов за профессиональное приземление
- "Актобе" вырвал первую победу в КПЛ-2025