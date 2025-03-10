Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Укринформ.

Об этом журналистам сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин.

"Президент прибыл в Саудовскую Аравию", - сказал Литвин.

В Саудовской Аравии заявили, что переговоры Украины и США пройдут в городе Джидда.

Владимир Зеленский отмечал, что на встрече с представителями США в Саудовской Аравии Украину будут представлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров.

СМИ отмечали, что официальные представители администрации США на переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии намерены определить, готова ли Украина пойти на уступки для прекращения войны.

По информации CNN, высшие должностные лица администрации президента США на этой неделе встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии.