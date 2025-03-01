Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Премьер Кир Стармер встретил его у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и обнял его.

Оба с промежутком в сутки на этой неделе встречались в Белом доме с Дональдом Трампом.

Зеленский ничего не ответил присутствовавшим журналистам, которые громко кричали ему: "Каково ваше послание Дональду Трампу?" и "Можно ли еще спасти сделку?"

Напомним, переговоры между президентами США и Украины в Вашингтоне завершились неудачно. В ходе встречи вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в "неуважении", после чего Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной" и "не готов к миру". Встреча завершилась без подписания рамочного соглашения об украинских недрах. Зеленский покинул Белый дом без комментариев, но после встречи поблагодарил Америку за поддержку и напомнил: "Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого". Совместная пресс-конференция была отменена. Европейские лидеры выразили поддержку Украине, а реакция в США разделилась по партийным линиям.