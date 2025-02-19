Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами 19 февраля.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации. Он отметил, что, по данным соцопроса от КМИС, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас не получится... Если мы говорим о 4%, то мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идёт от России, и у нас есть доказательства. К сожалению, президент Трамп... живёт в этом дезинформационном пространстве", – сказал Зеленский.

Зеленский также пообещал обнародовать данные соцопросов о рейтинге доверия к себе и другим лидерам, чтобы уменьшить влияние РФ на мнение Трампа.

"Я обязательно обнародую эти цифры для того, чтобы все-таки повлиять на дезинформационный круг вокруг президента Трампа", – отметил он.

Ранее Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования РФ относительно проведения президентских выборов в Украине.

В частности, американский президент отметил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".